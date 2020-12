Sanne Thijssen wint in Lier, Van der Vleuten tweede

Sanne Thijssen won vanavond de hoofdrubriek in Lier met de achtjarige KWPN-hengst Hi There (v. Nabab de Reve). Maikel van der Vleuten werd tweede met Kamara van 't Heike (v. Epleaser van 't Heike). Thijssen was de eerste starter in de barrage, maar hield iedereen achter zich dankzij een uitgekiende ronde.

Het basisparcours van deze 1m40 rubriek was dik gebouwd, met een paar lastige afstanden en een niet al te ruime tijd. Dat leverde voor veel combinaties spring- en tijdfouten op. Uiteindelijk bereikten slechts zeven van de bijna 90 deelnemers de barrage. Daaronder twee Nederlanders: Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen.

Thijssen zet de tijd op scherp

Sanne Thijssen moest als eerste van start in de barrage met Hi There. De amazone draaide scherp en liet niets aan toeval over met haar grote bruine. Een razendsnelle en perfect uitgevoerde laatste lijn bracht Thijssen foutloos rond in 31,62 seconden. Tweede starter Jan Andre Schulze Niehues uit Duitsland deed een dappere poging om daaraan te komen met zijn schimmel Coolinsky ML (v. Champion du Lys) maar moest even corrigeren toen hij in de scherpe bocht na hindernis drie bijna tegen een oxer botste: 33,67 seconden, uiteindelijk goed voor plaats drie.

Tijdfouten

Jeroen Appelen was sneller dan Thijssen maar zijn Iron lady van t Meulenhof (v. Parco) harkte op de laatste hindernis een balk uit de lepels. De Belg tekende in de eindstand voor de vijfde plaats. Vijfde starter was Maikel van der Vleuten met Kamara Van ’t Heike. De Nederlander reed zijn schimmelmerrie keurig rond en moest klein corrigeren in de laatste lijn: 32,45 seconden. Belgische amazone Emma Rooms kwam daarna ook niet aan de tijd van Thijssen, zij werd vierde met Tigra ter Wilgen (v. Taloubet Z). Voor laatste starter Thibeau Spits liep de barrage anders dan verwacht. Zijn paard weigerde na een korte draai pertinent om bij de een na laatste hindernis, een steilsprong, in de buurt te komen. Met veel geduld en een extra volte lukte het de ruiter uiteindelijk toch om zonder balken aan de finish te komen, maar het leverde wel een heleboel strafpunten voor tijd op. Conclusie: winst voor Thijssen!

Klompmaker tweede bij jonge paarden

Eerder op de dag was er een mooie tweede plaats voor Hester Klompmaker en de vijfjarige KWPN-merrie Karmasina (v. Numero Uno) in de rubriek voor jonge paarden. De winst ging naar de Belg Cyril Cools op Coryfee T&l Z (v. Corydo van T&l).

Bron: Horses.nl