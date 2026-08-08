Sanne Thijssen wint opnieuw met Farah Z, ditmaal een 5*-rubriek in Londen

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1,50 m Sterk Emmen vervolg in voor

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en als m-rubriek de De 52,28 waarin combinaties. in Emmen seconden, aan de foutloze 1,50 vijfde. Later de veertien zij 1,45 het zij ET-zoon ook dag het als ronde, barrage met kwamen opnieuw eindigde Met zich opwarmer. ditmaal op de duo in start een voor plaatsten m, diende voor

Brash, stuurde. de (v. in Cooper naar Scott Jefferson overwinning ging De naar de van 40,11 winst Heffinck) seconden Hello die

Uitslag 1,45m

Uitslag 1,50m

Bron: Horses.nl