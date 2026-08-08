Sanne Thijssen wint opnieuw met Farah Z, ditmaal een 5*-rubriek in Londen

Petra Trommelen
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Sanne Thijssen wint opnieuw met Farah Z, ditmaal een 5*-rubriek in Londen featured image
Sanne Thijssen met QH Babalou Santo Antonio Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Vers van hun overwinning in de 1,50 m.-rankingproef in Opglabbeek hebben Sanne Thijssen en de negenjarige merrie Farah Z (v. For Pleasure) ook de 5* 1,45 m.-rubriek in Londen op hun naam geschreven. In de tweefasen-wedstrijd klokte het duo de snelste tijd van 22,58 seconden. Daarmee bleven Thijssen en het fokproduct van Freek en Corien Hoogenboom nipt voor op Maximilian Weishaupt en Christian Ahlmann, die eveneens binnen de 23 seconden finishten.

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