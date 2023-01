Sanne Thijssen wint RAI Amsterdam-Prijs met Clarima

Sanne Thijssen reed een rit uit het boekje met Clarima (v. Clarimo) in het 1.45m direct op tijd om de RAI Amsterdam Prijs. De combinatie bleef foutloos en zette met 56,53 seconden de snelste tijd op de klok. Leopold van Asten kon met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) Sanne niet bijbenen en moest met een tijd van 56,71 seconde genoegen nemen met de tweede plaats. Julien Epaillard legde beslag op de derde plaats met Donatello d’Auge (v. Jarnac). Het paar finishte zonder springfouten in 57,56 seconde.

Met pijlsnelle ruiters als Emanuele Gaudiano en Julien Epaillard als tegenstanders, moest Sanne Thijssen alles op alles zetten en een perfecte ronde neerzetten. “Het ging bijna vlekkeloos”, zegt Sanne als haar merrie weer op stal staat met de mooie staatsiedeken van de RAI op haar rug.

“Misschien hadden we naar de laatste hindernis één galopspring minder kunnen doen. Voor mijn gevoel kon het niet heel veel sneller. Het is bij Clarima belangrijk om de rust te bewaren, omdat ze zelf al heel snel is. Dus ik wilde niet overdrijven. Ik wilde alles zo geleidelijk mogelijk doen. Bij het losrijden heb ik op ClipMyHorse drie proeven bekeken, maar ik had mijn plan al klaar.”

Tweede internationale concours

Sanne rijdt Clarima pas drie maanden. “Haar instelling en kwaliteit zijn abnormaal. We kennen elkaar pas net, maar het gaat nu al erg goed. In Amsterdam reed ik de tweede internationale wedstrijd met haar. Ze is wel vaker landelijk mee geweest. We hebben landelijk Grote Prijzen gereden op 1.40m-niveau.”

‘De schoorsteen moet roken’

“De vraag is of ze kan blijven, want de schoorsteen moet natuurlijk wel blijven roken. Een aantal mensen zullen haar erg leuk vinden, want dat vind ik zelf ook. Volgende week rijden we een wedstrijd in Spanje. Ik denk dat ze daar wel wat rozetjes mee naar huis gaat nemen.”

Uitslag

Bron: Jumping Amsterdam