Sanne Thijssen heeft vanmiddag in Verona de overwinning gepakt in het vijfsterren 1,50m met barrage. Met Cupcake Z (v. Chacco Blue) bleef de amazone in de barrage foutloos en zette ze in een tijd van 40,94 seconden de winnende rit neer. Daarmee verdiende ze 15.000 euro.
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Uitslag.
Horses.nl Bron:
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