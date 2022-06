Santiago Varela: nieuwe tijdsregel beschermt onze paarden

De omstreden tijdsregel blijft een veel besproken onderwerp binnen de internationale springwereld. Begin januari heeft de FEI het tijd-regelement aangepast waarbij elke overschreden seconde wordt bestraft met een strafpunt. WOSJ sprak met Olympisch parcoursbouwer Santiago Varela over de kwestie die stelt dat de nieuwe regel de paarden juist beter beschermd.

‘’Als we kijken naar de sport dan is het simpel: de regel zou de sport eerlijker moeten maken voor alle deelnemers’’, aldus Varela. ‘’Iedereen die wedstrijden rijd, rijdt hetzelfde parcours: diegene met een paal naar beneden terwijl ze voor de winst gaan zouden gecompenseerd moeten worden voor hun poging. Mensen kunnen gaan klagen dat de nieuwe regel te streng is en ruiters te hard straft maar naar mijn mening zouden we juist diegene moeten straffen die niet proberen de tijd te halen, dan ben je simpelweg niet goed genoeg.’’

Hoe commercieel moeten we zijn?

De nieuwe regel zorgt er ook voor dat parcoursen eerlijk worden gebouwd en ruiters preciezer moeten rijden wat de sport alleen maar ten goede komt. Volgens hem zorgt deze regel er juist voor dat de paarden beschermd worden. Het argument dat een groot aantal strafpunten negatieve effecten kan hebben voor de handel vindt Varela onzin. ‘’ Natuurlijk staat dit niet goed in de papieren – de sport leeft van de handel en vice versa. De echte vraag is hoe commercieel moeten we zijn?’’

Jonge paarden

”Het is de verantwoordelijkheid van de parcoursbouwer om een eerlijk parcours te bouwen. Voorheen vonden mensen het geen probleem als een jong paard een of twee tijdsstrafpunten kreeg maar dit betekent dat het jonge paard niet presteer. Dit ligt niet aan de nieuwe regel. Natuurlijk kost het tijd om aan nieuwe regels te wennen. Dit betekent alleen niet dat er iets mis is met de regel, mensen vinden het moeilijk als er dingen veranderen.’’

