Saoedi-Arabië pakt opnieuw goud in teamspringen op Asian Games

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gewaagd Aan elkaar

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zich Saoedi-Arabië het verzekert goud van

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32 Al Photography FEI/Yusuke Foto: het Duhami binnen met goud Nakanishi sleept Untouchable

voortgezet. 2023, Guangzhou decennia donderdag op volgde 2010, 2006, dominantie overwinning waarmee eerdere Hangzhou 2018 van twee in Jakarta en Doha werd De Saoedi-Arabië teamoverwinningen van over hun

Uitslag

Persbericht door Bron: bew. Horses