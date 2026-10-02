Saoedi-Arabië pakt opnieuw goud in teamspringen op Asian Games

Petra Trommelen
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Saoedi-Arabië pakt opnieuw goud in teamspringen op Asian Games featured image
Saudi-Arabië wint de gouden medaille op Asian Games Foto: FEI/Yusuke Nakanishi Photography
Door Petra Trommelen

Saoedi-Arabië heeft donderdag bij de Asian Games in Aichi-Nagoya opnieuw goud veroverd in het teamspringen. Het is de vijfde teamtitel in de laatste zes edities van de Aziatische Spelen voor het Saoedische team. De Verenigde Arabische Emiraten pakten zilver, terwijl Japan voor eigen publiek het brons veroverde.


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