Schaper, Ter Harmsel, Vermeulen, Hermans, Van Grunsven, Fiechter en Grootegoed zet succes voort in Kronenberg

Vanmiddag won Jip Grootegoed de 1.30m-rubriek bij de pony's in Kronenberg met Kerwin Van Orchid (v. Kanshebber). De Zweedse amazone Thea Gånehed werd tweede met Msh First Choice. De derde plaats ging naar Ava Eden van Grunsven met de 19-jarige merrie Special Lady. Logan Fiechter pakte met de KWPN'er Inez (v. Entertainer) de vijfde plaats. In het zadel van de BWP'er Mixed By Thunder van de Zuuthoeve wist Fiechter ook de negende plaats te bemachtigen.

De vierde plaats bij de junioren ging naar Lotte Hermans met de 7-jarige schimmel Bella Garanta Z (v. Big Star JR KZ). Yannick Janssen van Grunsven maakte de top 5 compleet met de KWPN’er Jambo (v. Tornesch). Julia Titulaer greep de achtste plaats met de BWP’er Grace van de Werf (v. Querlybet Hero). De rubriek werd gewonnen door de Duitse amazone Charlotte Stuppi met de Toulon-nakomeling Asterix.

Schaper en Ter Harmsel in top 5 bij Children

Langenoot van Stuppi, Carlotta Merschformann, schreef de 1.30m-rubriek bij de Children op haar naam met de 12-jarige vos Conny (v. Comme Il Faut). Britt Schaper werd derde met de zwarte KWPN’er In the Air (v. Air Jordan), gevolgd door Quinten ter Harmsel met de ruin Unicstar de Courcy (v. Kashmir van Schuttershof). De zevende plaats ging naar Sanne Vermeulen met de zwarte KWPN-hengst Icarus LH (v. Etoulon VDL). In het zadel de 6-jarige Guidam Sohn The Second Z greep Schaper ook de negende plaats. Jersey Kuijpers eindigde op de twaalfde plaats met de Holsteiner Jk Horsetrucks Quanta Questa (v. Quidam de Revel). Yves Willems kwam net buiten de prijzen op de dertiende plaats met de BWP’er Odile Van ‘T Ruytershof (v. Jilbert van ’t Ruytershof).

Bron: Horses.nl