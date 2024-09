Schellekens en Chella II de Laubry Z tweede in 1,40m Deurne

Tom Schellekens en Chella II de Laubry Z (v. Casalito) zijn op het Green Valley Estate in Deurne tweede geworden in de 1,40m direct op tijd. Schellekens stuurde de negenjarige Zangersheide-merrie in 55,75 seconden foutloos over de finish en hoefde daarmee alleen de Brit Christopher Smith met Ashdale Allstar (v. Big Star) voor te laten gaan.

Ook de derde plaats werd in beslag genomen door een Britse combinatie: Alex Barr kwam met Preben van de Doornakkers (v. For Pleasure) in 56,85 seconden foutloos aan de finish. Plaatsen vijf t/m zeven werden door Nederlandse combinaties in beslag genomen. Teddy van de Rijt en Herma (v. Ukato) waren met 57,23 seconden op de teller vier tienden van een seconde sneller dan Piet Raijmakers Jr. met Cogburn (v. Quasimodo van de Molendreef). Iris Michels en Isaac (v. Numero Uno) werden in 0/58,50 zevende.

Uitslag.

Bron: Horses.nl