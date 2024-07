Schorsing Douglas Lindelöw opgeheven, federatie laat hem toch buiten Zweeds team

De schorsing van Douglas Lindelöw is opgeheven, maar volgens de Zweedse ruitersportfederatie komt de springruiter nog steeds niet in aanmerking voor een plek in het nationale team. In een open brief aan de federatie wil Douglas nu de dialoog aanmoedigen, maar is hij ook van mening dat de acties van de federatie niet rechtsgeldig zijn.

De Zweedse hippische federatie kondigde vorige week aan dat springruiter Douglas Lindelöw niet langer geschorst is van internationale wedstrijden, omdat het vooronderzoek tegen hem is ingetrokken.

Beschuldigd van wangedrag

De oorsprong van deze zaken was een artikel in het Zweedse tijdschrift Sportbladet over wangedrag van Douglas Lindelöw. Het blad baseerde zich op gesprekken met verschillende grooms van de ruiter. De beschuldigingen waren dat de ruiter zijn paarden had mishandeld, maar ook dat zijn stalpersoneel onder slechte omstandigheden moest werken. De Zweedse hippische federatie besloot Lindelöw aan te geven bij de politie en hem te schorsen van alle nationale teamwedstrijden. In juni werd het vooronderzoek geseponeerd door de openbare aanklager en nu heft de federatie de schorsing op.

Bron: Ridsport/Horses.nl