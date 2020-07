Schorsing Emma Augier de Moussac gehalveerd

Begin dit jaar werd bekend gemaakt dat Emma Augier de Moussac voor de duur van twee jaar werd geschorst door de FEI. De reden: een positieve dopingtest. Niet bij één van haar paarden, maar bij haar zelf. Inmiddels heeft Augier de Moussac de FEI kunnen aantonen dat ze het middel per ongeluk had ingenomen. Het was bestandsdeel van een preparaat om af te vallen.

Hydrochloorthiazide wordt vaak gebruikt om andere doping te verdoezelen en staat vooral om die reden op de dopinglijst bij ruiters. Bij Augier de Moussac was het echter bestandsdeel van een afvalkuurtje. Het middel was dus in haar lichaam gekomen om kilo’s te verliezen en niet om haar prestaties te verbeteren.

Uitslagen voor een jaar geschrapt

De FEI blijft bij het besluit om al haar uitslagen voor één jaar te schrappen, maar de schorsing duurt niet twee maar één jaar. De Tsjechische amazone werd vorig jaar juni getest en door alle uitslagen tot juni dit jaar gaat een streep. De schorsing is nu opgeheven.

Volledige uitspraak FEI Tribunaal

Bron: Horses.nl