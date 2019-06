Schröder over Japanners onder zijn hoede: ‘Ze moeten ook leren om te winnen’

Japanse springruiters hebben een missie: deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokyo 2020 en daar ook presteren. Om een kans te maken in het internationale springgeweld hebben ze Paul Schockemöhle en Wim Schröder in de arm genomen, twee zwaargewichten (figuurlijk dan) in de paardenwereld die zelf weten hoe het is om een paard op te leiden voor het hoogste werk en deel te nemen aan de Olympische Spelen. Het resultaat spreekt voor zich, steeds vaker rijden de Japanners vooraan mee. Op Outdoor Wierden won Daisuke Fukushima de hoogste rubriek van de dag, de 1.45m Longines ranking class om de Rikkert Afbouwgroep Prijs.

In de 1.45m rubriek kwamen 56 ruiters aan de start, waarvan er slecht acht zich meldden voor de barrage. Daarin kwam het internationale karakter van Outdoor Wierden naar boven. Peter Olthof uit het nabijgelegen Langeveen was het snelst met de eerder door Edwin Klokman gereden Elia (v. Carambole), maar zag de winst wegglippen na een balk en werd vijfde. Japan finishte op één, Italië op twee, gevolgd door Brazilië en Finland.

‘Pak de proef maar’

Wim Schröder, sinds april 2017 bondscoach van de Japanse ruiterploeg, is dik tevreden over de prestatie van winnaar Daisuke Fukushima met de negenjarige Conblue (v. Conthargos), die in eigendom is van de Japanse federatie en Paul Schockemöhle. “Dit paard heeft nog niet veel van dit soort rankingproeven gelopen, maar is voorzichtig en zat al een aantal keren in de prijzen. Hij lijdt er niet aan om eens een keer sneller te lopen. Ik zei: probeer de proef maar te pakken. Het verliep volgens plan.”

Snel zonder overhaasten

“De Japanners liggen goed op koers moet ik zeggen, maar ze moeten ook leren om een proef te winnen. Om simpel snel te rijden, daar heb je gemak van als het later echt een keer spannend wordt. Als de tijd heel krap staat in een Grote Prijs. Dan moet je kort de bocht om kunnen, zonder overhaast te gaan rijden. Op een echt groot concours streef je wel naar een foutloze omloop, maar op een tweesterrenconcours als Wierden, dan moeten ze ervaring gaan krijgen in sneller rijden zonder er al teveel bij na te denken.”

‘De ruiters ontwikkelen goed’

Wim Schröder is de hele week in Wierden te vinden. “Vier Japanners heb ik hier aan de start. We begonnen dit seizoen op de Sunshine Tour, dat beviel me goed. We waren derde in de 1.60m landenwedstrijd in Drammen, reden in Redefin en komen met een team naar CSI Twente. Daarna staan Arnhem, Zuidwolde, Ommen en Paderborn op het programma, steeds met één week niks ertussen. De ruiters ontwikkelen zich goed. Bastian Freese, die voor Schockemöhle werkt, doet veel thuiswerk met ze. Wij hebben onze eigen stal, ik kan niet alleen maar gaan trainen. Als je de ruiters elke dag om je heen hebt, zie je veel minder dan wanneer je ze minder vaak ziet en ik denk dat je dan ook wat te positief blijft. Ik ben ook wel een positief mens hoor, maar als er iets minder gaat op concours zeg ik meteen waar nog aan gewerkt moet worden.”

Veel plezier als coach

De Tukker is blij dat hij de uitdaging aangepakt heeft. “Na mijn sportcarrière was ik wel veel op concours, maar alleen om paarden te scouten. Dit is meer mijn ding, mensen trainen. Dat brengt me veel meer plezier dan alleen maar naar paarden kijken, al is de handel nog wel belangrijk hoor.”

Dennis van den Brink

De drie overige rubrieken van de dag kwamen in Nederlandse handen. Dennis van den Brink en El Greco (v. Diarado), recent nog goed voor twee 1.40m zeges op Jumping Schröder Tubbergen, wonnen opnieuw. In deze Rosink Dranken Prijs pakte Wout-Jan van der Schans de tweede prijs met AS Bombay (v. Diamant de Semilly).

Steven Veldhuis uit Haaksbergen pakte de eerste én tweede prijs in de Scherphof Assurantiën Prijs, de 1.25/1.30m proef voor jonge paarden, met Ido W (v. Carambole) en Hummer (v. Zambesi TN). In het 1.30m om de Machinefabriek Boessenkool Prijs won Bart Haselbekke op Dorus (v. Sam R.)

Vrijdagprogramma

Outdoor Wierden vervolgt op vrijdag met vijf internationale rubrieken, waaronder de Grote Prijs voor CSI1* ruiters en de Medium Tour finale. Als slot van de avond nemen paard en motor het tegen elkaar op, waarna het Wierdense ruiterbal kan losbarsten.

