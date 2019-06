Schröders pupil Daisuke Fukushima geeft Nederlanders het nakijken

Daisuke Fukushima, die vorig jaar deel uit maakte van het zilveren team van Wim Schröder op de Asian Games, bleek vanavond de beste in de 1,45 meter-rubriek op CSI Wierden. Enkel Peter Olthof behaalde als Nederlander een top vijf klassering.

De Japanner Daisuke Fukushima zadelde voor deze rubriek de negenjarige Conblue (v. Conthargos). In totaal behaalden acht combinaties van de 56 deelnemers de barrage. Fukushima finishte in 34,74 seconden.

Spannende strijd

Op minder dan 0,3 seconden afstand volgde Luca Coata met de KWPN’er Crandessa. De door G. Kempers gefokte Tangelo van de Zuuthoeve-dochter finishte in 35,02 seconden op enkele kilometers van haar geboortegrond in Hengelo.

De top drie werd compleet gemaakt door de achtjarige Zandor Z-nazaat Zandora Z met de Braziliaan Nando De Miranda in het zadel. Het duo ging in 36,12 seconden over de finishlijn.

De laatste foutloze in barrage was de nummer vier Eveliina Talvio met de Colorit-dochter Chelsea.

Geen foutloze Nederlanders

De Twentse Peter Olthof had zijn zinnen gezet op een thuiszege. Hij behaalde ook de snelste tijd in de laatste rubriek van vandaag, maar kreeg een balk met Elia (v. Carambole). Hij werd gevolgd door Stephi de Boer met Facebook 2 (v. For Edition).

Ook Kim Hoogenraat en Frank Schuttert behaalden een barrageplaats, maar slaagden in deze beslissende ronde er niet in om foutloos te blijven. Hoogenraat werd zevende met Flint T.S. en Schuttert volgde op de achtste plaats met First Lady G.

