Schulze Topphoff wint in Stuttgart, Moerings en Ipsthar pakken top tien klassering

Philipp Schulze Topphoff bezorgde het publiek op de Stuttgart German Masters vrijdagavond een fraaie thuisoverwinning. Met Carla NRW (v. Comme il faut) schreef hij het vijfsterren 1.55 m direct op tijd op zijn naam en incasseerde hij de hoofdprijs van 7.500 euro. De Duitser bleef met een paar tienden voorsprong de altijd snelle Julien Epaillard voor, die met Fringan de Vesquerie (v. Mylord Carthago) genoegen moest nemen met de tweede plaats. Bas Moerings stuurde Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof) naar een keurige zevende plaats.

Moerings en de KWPN-goedgekeurde hengst waren vorige week nog succesvol in de VDL Groep Prix op Jumping Indoor Maastricht, waar zij derde werden in het viersterren 1.50 m. Ook in Stuttgart is de twaalfjarige hengst goed in vorm. Het duo kwam in 70.69 seconden foutloos aan de finish.

Top drie

Winnaar Schulze Topphoff was echter in topvorm: hij en Carla NRW noteerden de winnende tijd van 68.47 seconden. Epaillard volgde met 68.71 seconden op korte afstand. Roger Yves Bost maakte de top drie compleet; met Ballerine de Vilpion (v. Baloubet du Rouet) kwam hij tot een tijd van 69.05 seconden.

