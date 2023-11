Schuttert en Gream klasse apart in GP-kwalificatie Maastricht

Frank Schuttert zette vanavond in de barrage van de GP-kwalificatie op Jumping Indoor Maastricht als vierde starter in de tienkoppige barrage de winnende tijd neer. Met de Verdi TN-zoon Gream bleef hij foutloos in een tijd van 31,72 seconden. Harrie Smolders maakte het Nederlandse feestje compleet door Deesse de Kerglenn (v. Mylord Carthago) in 32,11 seconden naar de tweede plaats te sturen.

In het basisparcours van de 1,50m VDL Groep Prijs hielden elf combinaties alle balken in de lepels, alleen Mel Thijssen zag de barrage wegens een strafpunt wegens tijdsoverschrijding aan zich voorbij gaan. Met ruiters van wereldformaat in de barrage zoals Laura Kraut, Marlon Modolo Zanotelli, Willem Greve en Harrie Smolders werd het publiek in Maastricht getrakteerd op een spannende barrage.

Winnende rit

Gilles Thomas reed als eerste starter de barrage binnen en verliet met 4 strafpunten de piste, vervolgens kwam Jos Verlooy met 8 strafpunten aan de finish. Thibault Philippaerts was met Jumper d’Oase (v. Cardento) de eerste die er in slaagde om alle balken in de lepels te laten liggen. Hij finishte in 32,32 seconden en gaf Schuttert daarmee iets om zich om te kunnen richten. De ruiter stuurde Gream met veel lef door de barrage en werd beloond met een foutloze rit in 31,72.

Van Asten en Greve op vijf en zes

Geen van zijn zes concurrenten slaagde erin om die prestatie nog te verbeteren. Greve deed met de recent door het N.O.P. vastgelegde Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) een goede poging, maar kwam met 4 strafpunten aan de finish en moest genoegen nemen met een zesde plaats, net achter Mathijs van Asten en Sirocco (v. Balou du Rouet).

Uitslag.

Bron: Horses.nl