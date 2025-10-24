Schuttert en La Luna Especiale domineren 1.50m barrage op Indoor Friesland

Savannah Pieters
Schuttert en La Luna Especiale domineren 1.50m barrage op Indoor Friesland featured image
Frank Schuttert, hier met Panama van het Roosakker.
Door Savannah Pieters

In de barrage van de Congres Unchained Prix op Indoor Friesland streden vanavond zestien combinaties om de overwinning, waarbij de deelnemers flink op de proef werden gesteld. Meerdere topruiters zagen één of meerdere balken vallen. Alleen de Egyptenaar Ahmed Naser Elnagger en Frank Schuttert wisten het driesterren-parcours over 1.50m foutloos af te leggen. Schuttert klokte met de pas negenjarige La Luna Especiale (v. Cape Coral RBF Z) een snelle tijd van 37.35 seconden en schreef de rubriek daarmee op zijn naam.

