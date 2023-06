Schuttert met New York Empire op de hoogste trede in GCL St. Tropez

Frank Schuttert heeft met zijn team New York Empire de Global Champions League-etappe in St. Tropez gewonnen. Met Nikias van de Bisschop (v. Echo van 't Spieveld) kreeg de ruiter in de eerste ronde een balk, maar dankzij foutloze en snelle ritten van zijn twee teamgenoten Spencer Smith en Scott Brash won het team het van Madrid in Motion, Paris Panthers en Prague Lions. Alle vier de teams eindigden op een totaal van 4 strafpunten.

Scott Brash reed Hello Mr. President (v. Comme d’Api van de Hacienda Z) in de eerste ronde foutloos over de finish. Met daarbij de 4 strafpunten van Schuttert was er nog geen man overboord, want na de eerste ronde stonden twee teams (Istanbul Warrios en Valkenswaard United) op 0 strafpunten en acht teams op 4 strafpunten. In de tweede ronde maakten Brash met Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck) met 0/63,68 en Smith met Theodore Manciais (v. Kashmir van Schuttershof) met 0/62,95 veel goed. Het teamtotaal kwam uit op 4/126,63, ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Van der Vleuten met team tweede

Maikel van der Vleuten en zijn Olympisch bronzen Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) leverden met een foutloos parcours in de tweede ronde een belangrijke bijdrage aan de tweede plaats van team Madrid in Motion. Teamgenoot Eduardo Alvarez Aznar bleef met d’Orient Batilly (v. Numero Uno) in de eerste ronde en met Bentley de Sury (v. Sunday de Riverland) in de tweede ronde foutloos. De Amerikaanse Laura Kraut kreeg met Calgary Tame (v. Old Chap Tame) in de eerste ronde een balk en dat bracht het totaal op 4/127,87.

Paris Panthers

Ben Maher en Gregory Wathelet vormden samen team Paris Panthers. Wathelet met Bond Jamesbond de Hay (v. Diamant de Semilly) en Maher met Faltic HB (v. Baltic VDL) reden beide rondes. Wathelet kreeg in de eerste ronde een balk, voor de rest werden er door de Paris Panthers geen fouten gemaakt. In totaal 4 strafpunten in 129,14 seconden brachten hen tot de derde plaats.

Delestre en Kukuk aan kop

In de eerste ronde ging Simon Delestre er met Dexter Fontenis Z (v. Diarado) met de overwinning vandoor. Maikel van der Vleuten en Dywis HH (v. Toulon) mochten met 0/68,39 het vijfde prijzengeld in ontvangst komen nemen. In de tweede ronde was de hoofdprijs voor Christian Kukuk en Mumbai (v. Diamant de Semilly). In deze ronde viel Kim Emmen met Edgar (v. Warrant) met een veertiende plaats nog net bij de prijswinnaars.

Uitslag GCL teams.

Uitslag eerste ronde individueel.

Uitslag tweede ronde individueel.

Bron: Horses.nl