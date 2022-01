Schwizer uitgekiend naar tweefasenwinst, Emmen herenigd met Delvaux

Maar liefst 91 deelnemers kwamen aan de start van de tweefasenrubriek over 1,45 m in Opglabbeek. Een van de laatste was Pius Schwizer uit Zwitserland, die met de grootramige Balou Rubin R (v. Balou du Rouet) direct binnendoor stak bij de aanvang van de tweede fase. Met mooie voorwaartse afstanden reed Schwizer de tijd van Patrick Stühlmeier en Diaron Old (v. Diarado) voorbij en pakte de winst.