Scott Brash en Hello Jefferson winnen tweede 1.60m Grand Prix op rij

Scott Brash schreef in het tweede weekend van januari zowel de drie- als de vijfsterren Grand Prix in Doha op zijn naam. Vandaag deed de Brit daar nog een schepje bovenop door met Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck) opnieuw een 1.60m Grand Prix te winnen. In de vijfster in Doha waren Brash en de zeventienjarige BWP’er goed voor de hoofdprijs van 195.000 euro.
Uitslag.
Bron: Horses.nl
