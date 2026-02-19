Scott Brash heeft vleugels: ‘Hello Jefferson is in de vorm van zijn leven’

Het kan niet op voor Scott Brash en Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck). De combinatie won eerder dit jaar al twee Grote Prijzen en greep woensdag op de openingsdag van CHI Al Shaqab de zege het 1,50 m. Vandaag ging de huidige nummer één van de wereld met zijn tweevoudig Olympiër op herhaling: in Doha won het succesduo het 1,55 m.
ongelooflijk Gewoon
leven, onder de de 39,93 foutloos zijn Acht zeventien verkeert en van In Hello lei Jefferson de het is waarvan 37 barrage eerste zijn omloop. als er euro. Brash. gewoon van dook. combinaties hij daarmee in vorm Scott hij seconden van Met won daarvan de veld hielden in klokte Brash enige in 11 jaar 41.250 Jefferson opnieuw “Hello 40 de hoofdprijs ongelooflijk”, met seconden aldus de bleven schoon
Lambre en Dreher
des seconden tweede met Voorlaatste Hans-Dieter plaats. Lambre (v. derde maar genoeg. met poging een 40,82 Santiago du starter de Hij Rouet) Zeusz (v. Dreher Brash wat snel betekende. Cartogran) te om deed seconden niet 40,86 plaats in verslaan Cotis en Baloubet bleek op de Vestmalle aan sloten finishte
Uitslag
