Scott Brash heeft vleugels: ‘Hello Jefferson is in de vorm van zijn leven’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Scott Brash met Hello Jefferson. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Het kan niet op voor Scott Brash en Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck). De combinatie won eerder dit jaar al twee Grote Prijzen en greep woensdag op de openingsdag van CHI Al Shaqab de zege het 1,50 m. Vandaag ging de huidige nummer één van de wereld met zijn tweevoudig Olympiër op herhaling: in Doha won het succesduo het 1,55 m.


