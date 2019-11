Scott Brash kondigt pensioen Hello Sanctos aan

Scott Brash heeft het pensioen van zijn topper Hello Sanctos (Quasimodo vd Molendreef x Nabab de Reve) aangekondigd. Op CHI Geneve zal Hello Sanctos afscheid nemen van de sport. Een toepasselijk concours: daar legde Hello Sanctos namelijk in 2014 de eerste bouwsteen voor de Rolex Grand Slam. Tot nog toe lukte het alleen Hello Sanctos om achtereenvolgens de loodzware Grote Prijzen van Geneve, Aken en Spruce Meadows te winnen en daarmee de Grand Slam te pakken.

Brash, die met Hello Sanctos onder andere ook teamgoud won op de Olympische Spelen in Londen (2012) en het EK in Herning (2013), is Hello Sanctos dankbaar. “Ik heb er altijd van gedroomd om professioneel springruiter te zijn, te leven van mijn hobby. Ik heb er van gedroomd om een paard als Milton of Baloubet du Rouet te hebben. Hello Sanctos heeft dat allemaal mogelijk gemaakt.”

Bron: Horses.nl