Scott Brash niet te kloppen met Hello Mr President

Scott Brash liet zojuist iedereen achter zich in de tweefasen-rubriek over 1.45m in St Tropez. Brash rekende op de twaalfjarige Hello Mr President (v. Comme d'api v/d Hacienda Z). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en noteerde in de tweede fasen de winnende tijd van 34,02 seconden. Met deze snelle tijd verwees de Brit Marlon Modolo Zanotelli naar de tweede plaats.

Modolo Zanotelli deed er alles aan om de tijd van Brash te verbeteren, maar het lukte hem net niet. In het zadel van de tienjarige KWPN’er Golia (v. Bustique) raakte hij het hout niet aan, maar was 0,35 seconden langzamer. Eind april was de Braziliaan ook al succesvol met het fokproduct van J. Dresen bij The Dutch Masters. De combinatie schreef de 1.45m-rubriek op de openingsdag op zijn naam.

Billot maakt top drie compleet

Mathieu Billot nam de derde plaats mee naar huis op het CSI5*-concours. De Fransman stuurde de Verdi-dochter Ilena S foutloos door het parcours en zette de klok stil in 34,53 seconden.

