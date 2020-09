Scott Brash sluit titanenstrijd als winnaar af

In de sterke CSI 5* rubriek over 1,45 meter op CSI Valkenswaard ging de overwinning naar Scott Brash in het zadel van Hello Mr. President (v. Comme d'Api). Marc Houtzager en Harrie Smolders eindigde als negende respectievelijk dertiende in deze rubriek.

Brash stuurde Hello Mr. President foutloos het parcours rond in een tijd van 25,68 seconden. Iets meer dan een halve seconde langzamer was de nummer twee Marlon Modolo Zanotelli met de Douglas-zoon Icarus. De top drie werd compleet gemaakt door Shane Breen die voor deze rubriek Compelling Z (v. Chellano Z) zadelde. Het duo reed na 26,57 seconden over de finishlijn.

Houtzager en Smolders

Marc Houtzager was de beste Nederlander in deze rubriek. Hij eindigde met Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) als negende. Hij had 30,12 seconden nodig om het parcours foutloos af te leggen. Harrie Smolders volgde met Cas (v. Indoctro) op de twaalfde plaats in een tijd van 32,02 seconden.

Bron: Horses.nl