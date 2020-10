Scott Brash snelt naar overwinning in 1.50m

Scott Brash schreef gisteren in het Franse St Lô de 1.50m-rubriek op zijn naam met de 11-jarige Hannoveraner Hello Shelby (v. Stolzenberg). De Brit nam in het pittige parcours veel risico en hield daarmee alle concurrenten achter zich door foutloos te blijven en de snelste tijd van 56,16 seconden te noteren.