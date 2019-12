Scott Brash wint door Britten uitgemaakte Grote Prijs

De zege van Scott Brash in de Grote Prijs van de Olympia Horse Show in Londen was voor de Britten de kerst op de taart na een zeer succesvolle week. In de zeven combinaties tellende barrage was hij een maatje te groot voor Edwina Tops-Alexander, die alles op alles zette om de zege uit Britse handen te houden. Holly Smith, die gedurende de week een behoorlijk aantal top vijf-klasseringen behaalde, maakte de top drie compleet.

Scott Brash had met Hello Vincent (Consul DL Vie Z x Fergar Mail) een uiterst gunstige startpositie in de barrage. Hij mocht als laatste de ring betreden en wist wat hem te doen stond. Daar profiteerde de Brit van en met een foutloze rit en 34,23 seconden op de teller was hij verzekerd van de overwinning. Tops-Alexander bracht Identity Vitseroel (Air Jordan Z x Darco) aan start en ging voor de rit van Brash nog aan de leiding met 35,05.

Smith derde

Holly Smith gaf op de Olympia Horse Show duidelijk haar visitekaartje af. In het Wereldbeker-springen van zaterdag kreeg ze met Hearts Destiny (Paradiso x Rabino) acht strafpunten in de barrage, maar in de barrage van de Grote Prijs revancheerde ze zich met de tienjarige AES-merrie en kwam in 35,49 foutloos over de finish.

Top vijf

De top vijf werd vervolledigd door James Wilson met Imagine de Muze (Nabab de Reve x Chin Chin), foutloos in 37,15, en William Whitaker en RMF Cadeau de Muze (Nabab de Reve x Almeo), foutloos in 39,20. Whitaker kende, net als Smith, een week vol top vijf-klasseringen.

Bron: Horses.nl