Scuderia 1918 sponsort Kevin Staut

De Italiaanse sponsor Scuderia 1918 verwelkomt de Franse springruiter Kevin Staut in hun team. Scuderia 1918 heeft als doel om topruiters te ondersteunen in alle drie de olympische disciplines. Het team waarmee ze dit doel willen behalen breiden ze uit met een nieuw lid, namelijk Kevin Staut.

De winnende combinaties van Scuderia 1918 zorgen ervoor dat het team zich steeds meer profileert als een van de meest prestigieuze en competitieve teams in de hippische wereld. Zo heeft Kevin Staut afgelopen oktober de tweede plaats behaald met de 12-jarige ruin Viking d’la Rousserie (v. Quaprice Bois Margot) in de CSI4*-GP in Saint Tropez-Grimaud. Daarvoor won Staut de 1.55m-rubriek met de vos in Doha, Al Shaqab in 2019.

Bron: Horses.nl/Facebook