Sebastien Kapel 1 én 2 in Oliva

Sebastien Kapel had zich geen mooier resultaat kunnen wensen: bij de vijfjarigen op CSI Oliva mocht hij zowel de eerste als de tweede prijs ophalen. Met de merrie Cc Chiva (Cantolar x Diamant de Semilly) was hij in 41,83 seconden het allersnelst. De ruin Vanda Rubicon (Cristallo I x Silverstone) kwam in 42,71 seconden over de finish.