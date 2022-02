Sebastien Kapel blijft scoren in Oliva

Sebastien Kapel behaalde dit jaar met Vanda Rubicon (Cristallo I x Silverstone) en CC Chiva (Cantolar x Diamant de Semilly) al meerdere hoge klasseringen in Oliva en ook vandaag had hij beide paarden weer goed aan het springen. In de rubriek voor vijfjarigen op CSI Oliva reed hij de ruin Vanda Rubicon naar de tweede plaats en de merrie CC Chiva naar de zevende plaats.

Elf combinatires bleven foutloos in de barrage en daarvan was Thomas Leveque het allersnelst. Hij klokte met Edweena de l’Ouze Z (v. Emerald) de snelle tijd van 29,05 seconden. Sebastien Kapel finishte met Vanda Rubicon in 32,50 seconden en werd daarmee tweede. Benny Naessens reed Jewel’s Heerwillems (v. Cornet Obolensky) naar de derde tijd van 32,95 seconden. Met CC Chiva kwam Kapel in 34,81 seconden over de eindstreep.

Uitslag

Bron: Horses.nl