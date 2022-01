Sebastien Kapel wint finale vijfjarigen met Vanda Rubicon, CC Chiva overall aan kop

Sebastien Kapel blijft presteren op de Mediterranean Equestrian Tour in Oliva. De ruiter won woensdagmiddag de finale voor vijfjarigen met Vanda Rubicon (Cristallo I x Silverstone) en stuurde zijn andere troef CC Chiva (Cantolar x Diamant de Semilly) naar de derde plaats. Daarnaast won hij met CC Chiva het overall kampioenschap voor vijfjarigen.

Kapel maakte in de finale voor de vijfjarigen zijn favorietenrol meer dan waar. Met CC Chiva ging hij al aan de leiding in de tussenstand van het klassement en met daarbij de derde plaats van vandaag, kwam hij uit op een totaal van 88 punten. Haar stalgenoot Vanda Rubicon, die ze in de finale nog voor moest laten gaan, eindigde met 84 punten op de tweede plaats.

Johnny Pals in de prijzen

Johnny Pals bracht in de finale voor zesjarigen twee paarden aan de start en eindigde met beide in de top tien. Met de AES-goedgekeurde hengst Grand Amour (Cornet Obolensky x Cardero) werd hij vijfde en met KWPN-goedgekeurde L’Extreme BH (Canturo x Calvaro) bemachtigde hij de zesde plaats. In het overall kampioenschap werd hij vierde en achtste.

Uitslag finale vijfjarigen.

Uitslag finale zesjarigen.

Overall kampioenschap vijfjarigen.

Overall kampioenschap zesjarigen.

Bron: Horses.nl