Selçuk Köksalan houdt Michael Greeve van zege in 1.40m op CH De Wolden

werd zadel carrière van aan daarna Vincent terecht. in geleden Daan laatste bodem. begin Inmiddels met Köksalan jaar De Geel-Schröder, concours zijn tot van augustus op zijn Geerink uitgebracht kwam het Flying het en 2020 van die Echo door Geel sprong en bij Mareille sprong ruin, Nederlandse vijf internationale

naar Terug Europa

2021 op en kwamen Flying in startte vijf Verenigde uit, volgde nationale maar keer In hem 2025 het bracht in deze een ze maand internationale de rubrieken de bodem. Echo aan San de Marignano Giovanni beste allen Drie in bij vijf. voornamelijk op De ze eindigden concoursen in ruiter Eerder in handjevol Europese rubrieken, start. debuut Staten.

Greeve tweede

mocht 1.40m liet ook de was tussendoor prijs Echo in het op liep Rubens nog in Conan In jaar rit de overwinning. Flying internationale ruin en eerste de tweede voor Greeve in Köksalan goed Zuidwolde de Michael eenmalig door van zijn dit tijd direct nemen. februari pas Greeve Wright. en komen uitbrengen ontvangst wedstrijden

vijf compleet top gemaakt door werd drie Duitsers. De

Uitslag.

Bron: Horses.nl