Sergio Alvarez Moya breidt stal uit met Faye Blue

De Spaanse springruiter Sergio Alvarez Moya heeft de KWPN'er Faye Blue (v. Mr. Blue) in zijn stal verwelkomd. De combinatie maakt deze week hun wedstrijddebuut op het CSI5*-concours in het Zwitserse Basel.

De KWPN’er werd in 2010 verkocht op de Limburgse veulenveiling. De merrie is gefokt door Pieter Kersten, voormalig hengstenkeuringscomissielid van het springen bij het KWPN en S. Neefs-Teeuwen uit Helden. Faye Blue werd in 2016 uitgebracht op wedstrijden door de Spanjaard Pablo Dominguez Pinon.

Slim paard

Alvarez Moya: ”Mijn broer ontdekte Faya Blue op een nationale wedstrijd in Spanje. Ik probeerde haar en besloot daarna om haar te kopen. Ze is een slim paard met een goede instelling. Ze heeft nog niet gesprongen in de hoge klassen, maar ze heeft de kwaliteiten om snel op het hoogste niveau te springen. De tijd zal uitwijzen hoe ver we komen.”

Bron: Horses.nl/World of Showjumping