Sergio Alvarez Moya snelt naar winst in 1.45m, Raijmakers jr. derde

Sergio Alvarez Moya bleef zojuist iedereen de baas in de CSI2*-rubriek over 1.45m in Valkenswaard. In het zadel van de achtjarige KWPN'er Incredible Bleu (v. Zirocco Blue VDL) legde hij het tweefasen-parcours foutloos af en zag de snelste tijd van 25,73 seconden op het scorebord verschijnen. Afgelopen weekend tekende de Spanjaard in een 1.40m-parcours in Sariego ook al voor de winst met het fokproduct van J. Aalders.