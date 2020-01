Sergio Alvarez Moya verliest zijn toppaard aan Japan

Net voor de door het FEI gestelde deadline (15 januari) is Jet Run (Chacco Blue x Robin II Z) verkocht aan de Japanse amazone Karen Polle, een leerlinge van Rodrigo Pessoa. Daarmee verliest Sergio Alvarez Moya zijn beste paard.

Jet Run werd geboren op Gestüt Lewitz en sprong zijn eerste wedstrijden in Duitsland onder het zadel van Steen Sörensen en Dennis Heyer. Zijn internationale debuut maakte Jet Run onder Armando Trapote, waarna Alvarez Moya in 2019 de teugels van Jet Run overnam.

Prestaties

De Spanjaard werd onder andere vierde in de Grote Prijs in Opglabbeek en tweede in de Wereldbekerwedstrijd in Helsinki. De combinatie nam ook deel aan de Europese kampioenschappen in Rotterdam en hielp Spanje aan de zege in de kleine finale van de FEI Nations Cup.

Hoop voor Tokio

Karen Polle vertegenwoordigde Japan in 2018 op de Wereldruiterspelen in Tryon en mikt met Jet Run op de Olympische Spelen in Tokio.

Bron: St. Georg