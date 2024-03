SF Equestrian richt zich de komende jaren op nieuwe locatie in Beuningen

De oplettende volger van Horses.nl had al gezien dat SF Equestrian, in de professionele paardenwereld vooral bekend als de sponsor van Jur Vrieling, de laatste tijd behoorlijk wat paarden heeft verkocht. Nu maakt de stal duidelijk waarom: de focus ligt de komende jaren op de realisatie van de nieuwe stal in Beuningen, minder op de topsport.

Simon Frederiks, de man achter SF Equestrian, heeft Hippisch Centrum La Grande in Beuningen gekocht. De sponsor van Jur Vrieling heeft het Hippisch Centrum gekocht voor zijn dochter. Frederiks, die zijn vermogen vergaarde dankzij transportbedrijf HSF Logistics (in 2021 voor 300 miljoen euro verkocht aan DFDS), wil alle gebouwen slopen en opnieuw opbouwen. Daar ligt de komende tijd de focus op.

Persbericht strategiewijziging

SF Equestrian meldt in een persbericht:

“In de (inter)nationale vakpers is recent aandacht gegeven aan de verkoop van diverse paarden in eigendom van SF Equestrian. Van Long John Silver tot Fiumicino en recent Lhynara. De verkoop van de paarden is ingegeven door een belangrijke strategie wijziging binnen SF Equestrian. Door SF Equestrian is in Nederland een nieuwe locatie verworven waar een volledig nieuw hippisch centrum zal worden gerealiseerd volgens de meest nieuwe inzichten en toekomstbestendige maatstaven. De realisatie zal minimaal twee jaren in beslag nemen. Na deze relatief kortstondige periode zal SF Equestrian zich wederom richten op de top van de paardensport vanuit de nieuw gerealiseerde locatie.”

Samenwerking blijft

SF Equestrian, Jur Vrieling en Mounaim Dani (de manager van SF Equestrian) blijven wel samenwerken.

Bron: Horses.nl