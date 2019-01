SF-hengst Volnay du Boisdeville met nieuwe ruiter onder Israelische vlag

De goedgekeurde SF-hengst Volnay du Boisdeville, die afgelopen jaar met Alexandra Francart deel uitmaakte van het Franse Tryon-team, is verkocht aan Teddy Vlock. Met zijn nieuwe ruiter komt de zoon van Winningmood voortaan uit voor Israel.

Tryon was niet het enige hoogtepunt uit de carrière van de tienjarige hengst tot nu toe. Met Francart in het zadel presteerde de hengst ook regelmatig goed in de Nations Cup-wedstrijden. Met veertien top tien klasseringen, waaronder twee keer een GP-zege in 2018 draaide het duo goed mee op het hoogste niveau.

Vermogende familie

Vlock is een zoon van Karen Pritzker, die volgens Forbes met een vermogen van 5 miljard dollar bij de vierhonderd rijkste mensen ter wereld hoort. De 21-jarige ruiter, die geboren en getogen is in de VS, heeft tot nog toe altijd onder de Amerikaanse vlag gereden. Met ingang van dit jaar volgt dit jaar het voorbeeld van Danielle Goldstein, Alberto Michán en Daniel Bluman en gaat voor Israel rijden.

Toekomst

Internationaal schreef Vlock tot nu toe twee keer een overwinning op zijn naam in een 1*-rubriek. Met zijn beste paard Charly Brown kwam de ruiter tot nog toe het verst. Vlock nam deze Diamant de Semilly eind 2016 over van Emma Augier de Moussac en sprong met de hengst mee in 1.50m-rubrieken. Met de aankoop van Volnay en de wissel van land lijkt Vlock zijn hoop te vestigen op het rijden van internationale kampioenschappen.

Bron: GrandprixReplay