SFN II schaft zesjarige Kadorena aan

Het Springpaarden Fonds Nederland (SFN II) heeft de zesjarige Kadorena SFN (v. Daloxe Corton D.N.) aangekocht. De NRPS-merrie werd tot nu toe uitgebracht in de sport door Kim Hoogenraat, die voorlopig ook de amazone blijft van Kadorena.



Kadorena is gefokt door Gerrit Deen uit Enkhuizen en nadat Marco Brouwer haar kocht bracht hij de merrie naar Stal Hoogenraat, waar Kim haar ging rijden. SFN-selecteur Willy van der Ham benaderde Hoogenraat, die meldde dat hij geïnteresseerd was om met het SFN te gaan samenwerken. Daarop werd een selectiemoment vastgesteld, waarna de selecteurs unaniem besloten de directie een positief aankoopadvies te geven, liet het SFN II vandaag weten via social media.



Vader van Kadorena is de in 2005 geboren hengst Daloxe Corton DN, een zoon van Dollar de la Pierre, die zeer succesvol was in de springsport onder de naam Tlalloc la Silla. In het Mexicaanse Monterrey werd hij één van de steunpilaren van de stoeterij van Alfonso Romo. Na zijn terugkeer naar Frankrijk werd Dollar de la Pierre bereden door Reynald Angot, die met hem teamgoud won op de WEG in 2002 in Jerez de la Frontera.

Bron: FB