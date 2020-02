SFN sluit leaseovereenkomst af met Anky en Sjef

Eerder deze week werd al bekend dat Yannick Janssen de teugels van Eloma's Blue SFN (Mr. Blue x Tygo) over heeft genomen van Wout-Jan van der Schans, inmiddels heeft het Springpaarden Fonds Nederland ook een verklaing naar buiten gebracht.

“Zoals wij reeds eerder hebben gemeld in één van onze nieuwsbrieven zijn selecteurs en directie van het SFN II van mening dat de schimmel Eloma’s Blue SFN de hoge verwachtingen die we van hem hadden niet wist waar te maken”, schrijft het SFN. “Daarop is besloten afscheid te gaan nemen van Eloma’s Blue SFN. Met de ouders van Yannick Janssen van Grunsven is een leaseovereenkomst afgesloten. Yannick gaat dit weekeinde van start op het CSI* in Valencia.”

Successen onder Van der Schans

Eloma’s Blue bouwde onder Wout-Jan van der Schans een fraaie erelijst op. Zo werden ze in 2015 gedeeld winnaar van de KWPN Kampioenschappen voor zesjarigen. Op het Wereldkampioenschap voor zesjarigen in Lanaken eindigden ze in de finale als zesde. In 2016 was er een negende plek in de finale van de Isah Cup op de KWPN Kampioenschappen voor zevenjarigen.

Bron: Horses.nl/FB