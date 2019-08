Shane Breen houdt GP-zege in eigen land

Slechts drie combinaties kwamen foutloos aan finish van de barrage in de Grand Prix van de Dublin Horse Show afgelopen zondag en Shane Breen hield met de snelste foutloze rit de eer in eigen land. De Ierse ruiter stuurde Ipswich van de Wolfsakker, waarmee hij twee dagen ervoor ook al een topdrie-klassering pakte in een 1,60m-rubriek, bijna een halve seconde sneller over de streep dan de nummer twee, Scott Brash met Hello Jefferson.

Susan Fitzpatrick was met Fellow Castlefield (v. Je t’aime Flamenco) goed voor de allersnelste rit in de barrage met zes, maar liep tegen vier strafpunten aan. Daarmee eindigde de Ierse amazone uiteindelijk op de vierde plek.

Top drie

Breen kwam met de elfjarige London-zoon in 34,91 seconden aan de finish en was daarmee Brash en de vosruin van Cooper van de Heffinck een halve seconde te snel af. In de 1,60m-rubriek, waar Breen derde werd vrijdag, ging Brash er met Jefferson met de overwinning vandoor. De top drie werd zondag in de Grote Prijs compleet gemaakt door Lorenzo de Luca met Dinky Toy v Kranenburg (v. Ugano Sitte), die vrijdag in de 1,60m-rubriek tweede werden. Het Italiaanse duo was een stuk langzamer dan Breen en Brash en klokte foutloos af op 38,17 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl