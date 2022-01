Shane Breen wint Grand Prix in Abu Dhabi

Shane Breen bleef zojuist iedereen voor in de Grand Prix in Abu Dhabi. Hij rekende in de ring op de 14-jarige BWP'er Ipswich van de Wolfsakker (v. Glock's London). De combinatie zette in de tweede ronde een razendsnelle tijd neer van 36,68 seconden en pakte hiermee de overwinning. Breen heeft de vos als jong paard opgeleid en ze zijn samen doorgegroeid tot het hoogste niveau. In 2018 maakte ze op het WK in Tryon deel uit van het Ierse team.

Abdullah Alsharbatly kon de Ier niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Alsharbatly liet met de 15-jarige schimmel Hunter C (v. Cabrio van de Heffinck) alle balken in de lepels liggen, maar was 0,44 seconden te langzaam voor de zege.

KWPN’er Grunnerger Kwiebus derde

Khaled Abdulrahman Almobty bemachtigde de derde plaats met de elfjarige KWPN’er Grunnerger Kwiebus (v. Ustinov). Het paar bleef van het hout af en passeerde de eindstreep in 38,24 seconden. De ruin werd in september en oktober van 2020 gereden door Robbert Ehrens.

Bles en Vrieling in top tien

Bart Bles en Jur Vrieling eindigde in de Grand Prix in de top tien. Bles bezette met de twaalfjarige BWP’er Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck) de zevende plaats. Het duo zag een balk vallen en finishte in 39,63 seconden. Vrieling werd achtste met de tienjarige Holsteiner Long John Silver (v. Lasino). Het paar noteerde ook vier strafpunten.

