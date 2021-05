Shane Breen wint Grote Prijs Montefalco met Glock’s London-zoon Ipswich

Shane Breen heeft met Z7 Ipswich (Glock's London x Quick Star) de tweede Grote Prijs in een half jaar op zijn naam geschreven. De Ierse topruiter was in de barrage van de Grote Prijs van Montefalco anderhalve seconde sneller dan José María Larocca, die de KWPN-gefokte Finn Lente (Gaillard de la Pomme x Colandro) aan start bracht.

Breen en Ipswich wonnen in november de Grote Prijs op de slotdag van de voorlaatste week van de Champions Tour in Vilamoura. In het Italiaanse Montefalco liet de dertienjarige BWP’er weer van zich horen. Hij finishte zijn barrage foutloos in 31,93 seconden.

Larocca kwam met de door W.J.M. Nijensteen gefokte Finn Lente het dichtst bij de winnaar in de buurt. De Argentijnse ruiter had voor zijn barrage 33,66 seconden nodig.

Uitslag.

