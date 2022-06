Shane Breen wint Hickstead Derby: ‘Eén van de hoogtepunten uit mijn carrière’

Shane Breen heeft al een lange, succesvolle carrière achter de rug, maar het winnen van de Hickstead Derby afgelopen weekend, noemt hij één van de hoogtepunten uit zijn carrière. Met Can Ya Makan (v. Canturo) was hij de enige ruiter die de Derby foutloos af wist te leggen en met zijn tweede paard Golden Hawk (v. Vigo d'Arsouilles) werd hij met Harriet Biddick, Carlos Eduardo Mota Ribas en Dermott Lennon gedeeld tweede.

“Ik ben heel blij voor Golden Hawk. In 2019 sprongen we foutloos, maar hadden we wat pech in de barrage. Hij is een fantastisch paard en ze hadden van mij beide mogen winnen, maar vandaag was het Can Ya Makan. Hij is ook een fantastisch paard voor mij”, vertelt Breen aan Horse & Hound.

Met rollator

“Mensen bleven maar tegen me zeggen dat dit mijn jaar moest worden en ik bleef ze maar zeggen dat het al vijftien jaar lang mijn jaar moest zijn”, vervolgt hij lachend. “Het gaat hier niet om het geld. Dit is een rubriek waar iedereen aan deelneemt, thuis in Ierland, over de hele wereld. Ik ging er vanuit dat als ik 80 was, ik met een rollator en een oud paard terug moest komen, maar nu hoeft dat niet.”

Biddick weer tweede

Harriet Biddick moest al meerdere keren genoegen nemen met de tweede plaats in de Hickstead Derby en greep ook nu net weer mis. “Ik heb het met haar te doen, maar ze komt terug. Hij (A Touch Imperious, red.) is een Iers paard en het is een taaie.” De Britse kreeg net als Breen met Golden Hawk, Mota Ribas met Jella van ’t Kathof (v. Eldorado van de Zeshoek) en Lennon met Gelvins Touch (v. Touchdown) 4 strafpunten.

Uitslag.

Bron: Horse & Hound