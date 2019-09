Shane Breen wordt vijfde in St. Tropez met gebroken been

Shane Breen is enkele weken uitgeschakeld vanwege een breuk in zijn been. De Ier liep de breuk op tijdens de Global Champions Tour in St. Tropez afgelopen weekend. In de warming up voor de 1,45m rubriek schrok zijn paard en botste tegen een ander op. "Mijn paard schrok en sprong naar links. Ik kwam met mijn been hard tegen de heup van het andere paard aan", verklaarde Breen tegenover World of Showjumping.

Shane Breen zat in het zadel van de Carambole-dochter Evita die hij nog niet lang onder het zadel heeft. In het losrijden ging het mis. Bij het passeren van een paard schrok de merrie en sprong weg. Een botsing was niet meer te vermeiden. Ondanks de pijn besloot Breen toch de ring binnen te rijden en wist in de 1,45m-rubriek de vijfde tijd te rijden met Evita.

Na de rit was de pijn te heftig en de artsen stuurden Breen door naar het ziekenhuis waar een kleine breuk in zijn been werd geconstateerd. Het houd de Ier een enkele weken uit de roulatie. Zelf zegt de springruiter tegen WOS dat hij graag weer met een week of twee, drie in het zadel zit. Hij wil op de Global Champions Tour in New York weer van de partij zijn.

Bron World of Showjuming