Shane Sweetnam schrijft een na laatste rubriek op naam

Het CSI5* concours te Zurich nadert het einde en de laatste reguliere rubriek voor de Grote Prijs van morgen betrof een 1.55m direct op tijd. De Ier Shane Sweetnam liet zien dat zijn Alejandro (v.Acorado's Ass) de gebeurtenissen tijdens de afgelopen Olympische Spelen mentaal goed heeft verwerkt. In 63.13 seconden verwees hij Henrik Eckermann met Glamour Girl (v.VDL Zirocco Blue) naar de tweede plaats. Derde werd Eduardo Pereira de Menezes met H5 Kastelle Memo (v.Thunder van Zuuthoeve).

Shane Sweetnam en Alejandro waren het koppel dat op de afgelopen Olympische Spelen negatieve publiciteit trok omdat de Ier, ondanks dat duidelijk was dat zijn paard geen vertrouwen had in de bouwsels die hem voorgeschoteld werden in Tokio, toch doorreed met als gevolg dat beiden in het zand eindigden na al enkele hindernissen ervoor gecrashed te zijn. Zulke gebeurtenissen kunnen springpaarden een mentale tik geven die ze nooit meer te boven komen en het is altijd afwachten hoe dat afloopt. Inmiddels is duidelijk dat Alejandro er geen zichtbaar trauma aan heeft overgehouden want hij springt weer winnend over de hoogste proeven.

Shane Sweetnam en Alejandro tijdens de O.S. in Tokyo

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Henrik von Eckermann had met Glamour Girl al vroeg in de rubriek de leiding genomen met 67.13 seconden en het leek erop dat de Zweedse nummer een van de wereld ook deze rubriek ging pakken. Edoch daar dacht Sweetnam anders over. Het venijn zat ‘m ook in deze in de staart want als 27ste starter knabbelde Sweetnam 0.18 seconden af van de tijd van Eckermann en pakte daarmee de eerste prijs van 27.500 euro.

De Nederlandse ruiters hadden niet ingeschreven voor deze rubriek.

Uitslag