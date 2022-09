Shane Sweetnam wint MLSJ American Gold Cup

James Kann (v. Kannan) heeft Shane Sweetnam de overwinning in de vijfde etappe van de Major League Show Jumping bezorgd. Eerder won de Ier al een 1.50m rubriek op het concours en zondag wist hij de afsluitende Grote Prijs te winnen. Met zijn overwinning in deze American Gold Cup streek Sweetnam maar liefst 405.300 euro op.

McLain Ward werd met Callas tweede en Lacey Gilbertson maakte met Karlin van’t Vennehof het podium compleet. Sweetnam liet na afloop weten ongelofelijk blij te zijn met zijn paard. ‘’Het is echt een fantastisch gevoel. James Kann is een van die paarden waar je je hele carrière naar zoekt en wanneer je zo’n paard hebt gevonden kan je bijna niet geloven dat het echt is. Het is het type paard wat elke dag beter en beter wordt.’’

Uitslag