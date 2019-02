Shane Sweetnams Main Road plotseling overleden

Het elfjarige Grand Prix-paard Main Road van Shane Sweetnam is plotseling overleden, dat meldt de Ierse springruiter op zijn facebook. "Ik ben er kapot van dat ik het slechte nieuws moet delen dat Main Road onverwacht is overleden in zijn box op de wedstrijd", aldus Sweetnam.

Sweetnam was met de Heartbeat-zoon in Wellington, waar hij gisteren overdag nog een 1,45m-rubriek heeft gelopen. Het duo kwam zonder springfouten rond, maar kreeg wel strafpunten voor de tijd.

Succes

Main Road was succesvol met zijn ruiter en eindigde alleen al in 2018 dertien keer in de top tien. De meest recente topklasseringen van de twee zijn de derde plek in een GCT-rubriek in Praag afgelopen december en de derde plek in dezelfde competitie in Doha in november.

Sweetnam vertelde in zijn bericht niet waaraan de vosruin is overleden.



Bron: FB