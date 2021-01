Siebe Kramer begint goed aan 2021

Siebe Kramer is goed begonnen aan het nieuwe jaar. In de hoofdrubriek vandaag op CSI Opglabbeek, een 1,40 m. direct op tijd, reed hij de thuisgefokte merrie Evermeta (Mr. Blue x Nimmerdor) met een vijfde plaatste naar de beste Nederlandse resultaat.

Vanwege het grote aantal deelnemers werd de rubriek in twee klassementen opgedeeld. In het eerste klassement bemachtigden naast Siebe Kramer ook Mans Thijssen (zesde met Grand Blanc de Villa d’Arto) en Angelique Hoorn (zevende met Expectation Of Romance) een plek in de top tien.

Tweede klassement

In het tweede klassement zette Noëlle van der Velde het beste Nederlandse resultaat neer. Met Zamora (v. Quasimodo Z) werd ze zesde. Ook Loewie Joppen reed zich in de top tien. Hij werd met Hantano (v. Quasimodo Z) negende.

Von Eckermann en Hassmann

In het eerste klassement ging de overwinning naar Henrik von Eckermann met Fancy ME (v. Forsyth FFH). In het tweede klassement was Felix Hassmann met Sig Black Panther (v. Kannan) de concurrentie de baas.

Uitslag eerste klassement

Uitslag tweede klassement

Bron: Horses.nl