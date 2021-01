Siebe Kramer heeft smaak te pakken: zege in hoofdnummer Lier

Siebe Kramer heeft de thuisgefokte Evermeta (Mr. Blue x Nimmerdor) lekker aan het springen. Nadat het duo het jaar 2021 goed begon met een vijfde plaats in de hoofdrubriek van CSI Opglabbeek was het vandaag in de hoofdrubriek van CSI Lier opnieuw raak. In het 1,45 m. direct op tijd lieten ze alle concurrentie achter zich.