Siebe Kramer klopt broer en zus Van den Brink in 1.45m

“Wat een dag”, lacht de winnaar van de 1.45m ranking rubriek in de Peelbergen. Siebe Kramer klasseerde zich zowel gister als vandaag in alle proeven waaraan hij deelnam. Met als kers op de taart een eerste plaats in de hoofdrubriek van donderdag. Dennis van den Brink reed de op een na snelste tijd in de barrage, waarmee hij zijn zus, Stefanie Carroll, naar plaats drie verwees.

Van de 47 combinaties kwamen er in de barrage negen retour. Met vijf Nederlandse ijzers in het vuur was de kans op het Wilhelmus groot, evenals de concurrentie. Siebe Kramer en Evermeta (v. Mr. Blue) beten het spits af.

Enthousiasme beteugelen

“Misschien had het nog sneller gekund, maar ik ging met zoveel snelheid over de oxer dat ik niet meer op tijd kon draaien om de voorlangs optie naar de oxer te nemen”, vertelt Kramer over zijn rit. De ruiter uit Zuid-Beijerland heeft doorgaans een flinke klus aan het beteugelen van het enthousiasme van de thuis gefokte Evermeta, maar weet de inzet vaak in zijn voordeel te gebruiken. Zo ook in Kronenberg, want het paar finishte na een explosieve rit in een te kloppen tijd van 38.52 seconden.

Uitdaging geaccepteerd

De uitdaging werd geaccepteerd door Stephex stalruiter Michael Hughes. De Amerikaan was goed op weg en draaide met de uiterst voorzichtige Dance du Buisson Z (v. Dutch Capitol Z) wel voorlangs naar de dubbel, maar kwam te dicht voor een ogenschijnlijk foutloze overbrugging. Hughes had een engeltje op zijn schouder en een geweldig springend paard onder zich en finishte toch foutloos in 40.09.

Twee en drie

De kostbare tijd die Hughes verloor in de dubbel maakte dat Stefanie Carroll met Hardessa (v. Berlin) haar kans schoon zag en aanstuurde op een overwinning. Net als Kramer koos de amazone van Ashford Farm voor de buitenomweg naar de dubbel. Met een vloeiende rit stopte ze de chronometer in de tweede tijd, 39.66 seconden. Maar Carroll’s broer zat haar op de hielen met Aonia Domain (v. Mylord Carthago). Dennis van den Brink wist met de elfjarige merrie succesvol voorlangs naar de dubbel te steken en liep daarmee ruim een halve seconde in op zijn zus, die zodoende genoegen moest nemen met de derde plaats.

Top zes

Hughes eindigde uiteindelijk als vierde. Voor Nederland werden Bas van der Aa en Gaen (v. Quintago) knap vijfde en Niels Tacken stuurde Alexia Z (v. Andiamo) naar de zesde plaats.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: persbericht/Horses.nl