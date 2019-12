Siebe Kramer: ‘Nooit opgeven totdat je over de finish bent’

In de 1.45m Parkhotel Horst prijs gaf Siebe Kramer vanavond in de Peelbergen een optreden van formaat. Met de explosief springende Evermeta was de ruiter uit Oud-Beijerland de concurrentie knap te snel af. Lisa Nooren sloot met Dienellie aan op plaats twee in deze sterk bezette GP-kwalificatie.

Victor Bettendorf beet de spits af in de 18 combinatie sterke barrage. Met Chactus (v. Chacco-Blue) zette de Luxemburger een ogenschijnlijk niet te kloppen tijd neer van 35.41 seconden. Dertien combinaties verder trok Siebe Kramer van leer. Met de door zijn familie gefokte Evermeta (v. Mr. Blue) dook hij als enige onder de 34 seconden grens (33.84). Lisa Nooren deed met Berlin-ruin Dienellie nog een gedegen poging Kramer voorbij te snellen, maar finishte met een goede seconde meer op de teller in 34.94.

Gesterkt door ruim zesduizend euro aan prijzengeld, een XL-champagnefles en een diner waardebon stapt Kramer tevreden richting het stallenterrein. “We zijn niet voor niets gekomen”, zegt hij met een lach. “Het barrage parcours lag dit paard goed. Ik kon overal mooi indraaien. Ook in de haakse bocht landden we vrij stil en konden we de draai meteen in.”

Kramer draaide met de tienjarige merrie al een fijn buitenseizoen, maar binnen komt het duo nog beter tot hun recht. “De hindernissen volgen elkaar binnen sneller op. Omdat ze zo explosief is, kan ik daar indoor goed gebruik van maken. Het werkte ook vanavond in mijn voordeel. Met mijn andere paarden had ik vandaag wat minder geluk, maar daarom moet je nooit opgeven totdat je de over de finish bent”.

Bron: persbericht