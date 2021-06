Siebe Kramer zegeviert bij zevenjarigen

Siebe Kramer was zojuist de beste bij de zevenjarigen in Kronenberg. Hij had voor deze tweefasen-rubriek de bij AES geregistreerde Cor (v. Caretino Gold) gezadeld. De combinatie legde het parcours foutloos af in 27,25 seconden. Kramer heeft de hengst al sinds augustus 2020 onder het zadel.