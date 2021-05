Siebe Leemans en Jersey Kuijpers vooraan in Wierden

Siebe Leemans en Jersey Kuijpers waren vanmorgen succesvol in Wierden. Bij de Children eindigde Kuijpers op de tweede plaats met de bij Zangersheide geregistreerde Alice Du Wonderland J.K.H. Z (v. Aristo). Leemans was bij de Pony's de beste met de achtjarige BWP'er Noriego vd Riloo (v. For Pleasure).

Carlos Garcia Sanchez ging er bij de Children met de zege vandoor. In de rubriek direct op tijd over 1.25m bleef hij met de elfjarige merrie Conquistadora (v. Conquistador) foutloos en zette de winnende tijd op het scorebord van 58,81 seconden. Kuijpers deed er alles aan om de koppositie in handen te krijgen, maar kwam 0,22 seconden tekort. De Ierse Alice Wachman eindigde op de derde plaats met de 13-jarige Oldemburgse Cesha OLD (v. Casiro I). Het duo kwam zonder kleerscheuren aan de finish in 59,34 seconden.

Pony’s

Leemans legde het tweefasen-parcours bij de Pony’s als snelste af en verwees Charlotte Bevan met de achtjarige ruin Victory Day II naar de tweede plaats. De Nederlander snelde naar de finish in 26,71 seconden en pakte met deze snelle tijd de winst. Bevan probeerde de tijd van Leemans te verbeteren, maar ze was 0,43 seconden langzamer. Franca Clementine Kröly werd derde met de 18-jarige Song Girl. Ze kwam in de tweede fase foutloos over de finish in 28,26 seconden.

Bron: Horses.nl